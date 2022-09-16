برنامج "الأراضي البيضاء" يعلن تطبيق المرحلة الأولى في حائل
أعلن برنامج "الأراضي البيضاء"، بدء التسجيل لتطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينة حائل فقط اعتباراً من اليوم 16 سبتمبر 2022م.
ودعا البرنامج، ملاك الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال زيارة الرابطidlelands.housing.gov.sa.
وكان البرنامج قد ِأشار في وقت سابق إلى عمله وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، واستكمال البيانات الجيومكانية ليتمكن البرنامج من رصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم، وتقييمها، وفرض الرسوم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني؛ لتحقيق الهدف الرئيسي من تطبيق النظام وهو الإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.