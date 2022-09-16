برنامج "الأراضي البيضاء" يعلن تطبيق المرحلة الأولى في حائل

وكان البرنامج قد ِأشار في وقت سابق إلى عمله وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، واستكمال البيانات الجيومكانية ليتمكن البرنامج من رصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم، وتقييمها، وفرض الرسوم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني؛ لتحقيق الهدف الرئيسي من تطبيق النظام وهو الإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.