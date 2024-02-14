تكريم الفائزين في مسابقة جوائز هنقرستيشن للمطاعم لعام 2023

وقد أعلنت هنقرستيشن عن أسماء المطاعم الفائزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تنوعت مجالات المسابقة لتشمل أنواعاً متعددة من الأطباق والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيق؛ فعلى صعيد الوجبات السريعة فاز "برغرايززر" بجائزة أفضل مطعم برجر، وفي البيتزا فاز "مايسترو"، وفي البروستد فاز "البيك"، وعلى مستوى الأكل السعودي كانت الجائزة من نصيب "حاشي باشا"، وعلى الصعيد العالمي فقد كُرِّم "بيتوتي" كأفضل مطعم آسيوي، وحصل مطعم "سوشي يوشي" على جائزة أفضل مطعم ياباني، وجائزة أفضل مطعم هندي نالها "تاج محل"، وأمّا المطاعم الإيطالية فقد فاز "كازا باستا"، وعلى مستوى الأكل الشرقي كان الفوز حليف " المشوي العنابي"، كما تُوِّج "أبو زيد" جائزةً على مستوى الفطور، وفي مجال الحلى فاز "مامولا" بالجائزة، وأفضل قهوة كانت من نصيب "هاف مليون"، وقد نال "بوقا" جائزة أفضل مطعم صحي، كما استحق "بيت الشاورما" جائزتين هما: جائزة أفضل شاورما وجائزة أكثر سلسلة مطاعم محبوبة، وكانت هذه الجوائز تقديرًا لهم لكونهم أفضل النخبة من المطاعم ومتاجر الحلى والقهوة، وأما بقيّة المطاعم والمتاجر التي نافست بجدارة واستحقت الدخول مع قائمة النخبة، نتمنى لهم استمراريةً في تقديم خدمةٍ مثالية، هنقرستيشن ليس الأول في تقديم خدمة التوصيل فقط، بل الأول في تكريم النخبة أيضًا، عرفانًا لهم.