"السيف": رالي حائل 2022 يتميز بالمشاركات الدولية عبر وجود 23 جنسية

أكد عبدالعزيز السيف رئيس اللجنة التنفيذية لنسخ رالي حائل تويوتا الدولي على مدى 18 عامًا، أن الاستعدادات للرالي الحالي تأتي منذ انتهاء رالي حائل الذي يسبقه، مُرجعًا ذلك إلى سر نجاح الرالي في المنطقة.