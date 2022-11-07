"السيف": رالي حائل 2022 يتميز بالمشاركات الدولية عبر وجود 23 جنسية

أكد عبدالعزيز السيف رئيس اللجنة التنفيذية لنسخ رالي حائل تويوتا الدولي على مدى 18 عامًا، أن الاستعدادات للرالي الحالي تأتي منذ انتهاء رالي حائل الذي يسبقه، مُرجعًا ذلك إلى سر نجاح الرالي في المنطقة.
وقال "السيف": حائل بجميع أجهزتها الحكومية والقطاع العام والخاص تستعد للرالي كُلٌ فيما يخصه وذلك بتوجيه من أمير المنطقة ونائبه.
وأضاف: ما يميز رالي حائل 2022 عن النسخ السابقة هو ارتفاع المشاركات الدولية عن المشاركات المحلية؛ وذلك لكون الرالي مسجلًا بروزنامة بطولة كأس العالم لراليات الباها 2022، ودخل المنافسة بسببها 23 جنسية، بالإضافة إلى سعوديين أبرزهم يزيد الراجحي.
وعن اختيار مواقع السباق في المنطقة، قال "السيف": منطقة حائل تتميز بالتضاريس المتنوعة التي أعطتها قيمًا نسبية منحتها أن تكون منطقة سباق سيارات في الدرجة الأولى.
وبخصوص ما يقدمه الرالي للمنطقة، أضاف "السيف": الرالي يؤثر في المنطقة اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا، ولذا قررت اللجنة هذا العام تخصيص فعاليات متنوعة مصاحبة للرالي تعود اقتصاديًا على أبناء المنطقة عبر نقاط بيع مختلفة أهمها الأسر المنتجة، وكذلك مشاركة من الجهات الحكومية للتوعية وتقديم خدماتها للزوار.
جاء ذلك في لقاء مع برنامج "صباح المملكة" على إذاعة الرياض.