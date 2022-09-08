في ديسمبر المقبل.. نادي الإبل يُحدّد شروط التأجير في فئتَي الفردي والجمل

ووضع النادي نسبة الاستئجار المسموح بها في الفرديات المتأهلة للمشاركة بها في فئة الجمل، وهي 10% للمشاركة الواحدة، على أن تكون المتون بثمانية في بيرق المؤسس، وخمسة في سيف الملك، ومتنين اثنين في شلفا ولي العهد والسواحل والهجن.