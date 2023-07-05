فيديو.. "وزير الطاقة": لدينا مسؤولية كبيرة في علاج التحديات والمشكلات التي تواجه الأسواق

وكانت قد انطلقت، اليوم، النسخة الثامنة من فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي، تحت عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة"، والذي يعد أحد أهم الأحداث الرئيسة على أجندة الطاقة العالمية، في استشراف وصياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي، وبحث الانتقال العادل والمنطقي للطاقة بما يدعم جهود الاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي.