فيديو.. "وزير الطاقة": لدينا مسؤولية كبيرة في علاج التحديات والمشكلات التي تواجه الأسواق

أكّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه يجب علينا معالجة جميع التحديات التي تعانيها أسواق الطاقة وما يتعلق منها بجانب "أوبك" أو "أوبك+".
وأضاف وزير الطاقة، أننا في "أوبك" أو "أوبك+" مستمرون في مواجهة جميع العقبات ، ولدينا مسؤولية كبيرة في علاج التحديات والمشكلات التي تواجه السوق، ولن نترك أي مشكلاتٍ دون حل
ولفت خلال حديثه ضمن فعاليات منتدى "أوبك" الثامن، الذي يناقش التحديات العالمية الراهنة في أسواق الطاقة، إلى أننا ننظر إلى مجموع الأثر الذي سيتركه هذا القطاع فيما يتعلق بثلاثية استدامة الطاقة عبر حلول طويلة المدى لعلاج المشكلات وبناء مستقبل مستدام.
وكانت قد انطلقت، اليوم، النسخة الثامنة من فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي، تحت عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة"، والذي يعد أحد أهم الأحداث الرئيسة على أجندة الطاقة العالمية، في استشراف وصياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي، وبحث الانتقال العادل والمنطقي للطاقة بما يدعم جهود الاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي.