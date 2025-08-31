محليات

خمسة فرص عقارية في مزاد كنوز الشرقية

تقيم شركة الثروة العقارية مزاد كنوز الشرقية في تاريخ 3 سبتمبر لخمسة عقارات تجارية وسكنية في مدينة الخبر، 3 أراض بحي الحزام الذهبي على طريق عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب ارضين بمساحة 4000 مترا مربعا وبمساحة 4000 مترا مربعا، وارض بمساحة 3,750 مترا مربعا، مجمع اوبلا السكني في حي الراكة الجنوبية بمساحة 5,162.5 مترا مربعا، وعلى طريق الأمير سعود بن فهد ارض مرفق تعليمي بحي الحزام الذهبي بمساحة 8,062.51 مترا مربعا.

لمزيد من التفاصيل:

https://bit.ly/3HMzZ6d

يبدأ المزاد يوم الآربعاء 3/5/2025م الموافق 11/3/1447 هـ

وينتهي المزاد يوم الاحد 7/5/2025م ا الموافق 15/7/1447 هـ

عبر منصة مباشر للمزادات

ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملك داخل أبرز أحياء مدينة الخبر، و تتميز العقارات المطروحة بالمواقع المميزة ، كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:

0550444360

0556990403 

920003566

شركة الثروة العقارية
مزاد كنوز الشرقية

