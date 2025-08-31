خمسة فرص عقارية في مزاد كنوز الشرقية

تقيم شركة الثروة العقارية مزاد كنوز الشرقية في تاريخ 3 سبتمبر لخمسة عقارات تجارية وسكنية في مدينة الخبر، 3 أراض بحي الحزام الذهبي على طريق عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب ارضين بمساحة 4000 مترا مربعا وبمساحة 4000 مترا مربعا، وارض بمساحة 3,750 مترا مربعا، مجمع اوبلا السكني في حي الراكة الجنوبية بمساحة 5,162.5 مترا مربعا، وعلى طريق الأمير سعود بن فهد ارض مرفق تعليمي بحي الحزام الذهبي بمساحة 8,062.51 مترا مربعا.