"السديس" يتناول الإفطار مع أيتام "الوداد الخيرية"

تناول الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، طعام الإفطار مع عددٍ من أبناء جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، بحضور عددٍ من مسؤولي الرئاسة، ومدير فرع جمعية الوداد الخيرية بمكة المكرمة بندر المالكي، ومدير الاتصال المؤسسي بجمعية الوداد الخيرية عبدالله النجار.
وأشاد بما تقوم به الجمعية من جهود مباركة واضحة لهذه الفئة الغالية من أبنائنا وبناتنا، مذكرهم بفضل هذا العمل العظيم في قول خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة".
ومن جانب آخر عبّر الأبناء ومنسوبو الجمعية عن سعادتهم بهذه الحفاوة من الرئيس ومنسوبي الرئاسة رافعين شكرهم له على دعمه وتشجيعه لهم داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل سوء.
ويُذكر، أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية، وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية وإيجاد أسر محتضنة لهم وفق معايير وشروط معتمدة تحقق مصلحة اليتيم.