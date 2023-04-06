"السديس" يتناول الإفطار مع أيتام "الوداد الخيرية"

ويُذكر، أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية، وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية وإيجاد أسر محتضنة لهم وفق معايير وشروط معتمدة تحقق مصلحة اليتيم.