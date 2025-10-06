المركز الوطني للوثائق يطلق النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ممثلة في مركز التدريب وخدمة المجتمع، فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات، على أن يستمر التسجيل حتى 13 نوفمبر القادم، فيما ينطلق البرنامج في الأول من ديسمبر المقبل.