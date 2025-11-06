جمعية عناية الصحية تحقق 99% في الحوكمة وتثمّن جهود فريقها التنفيذي

وأعرب الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه ثمرة التزام الجمعية بنظام حوكمة متكامل يرتكز على مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والمشاركة، والمساواة، وفقًا لأفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية المعتمدة في القطاع غير الربحي.