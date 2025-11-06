جمعية عناية الصحية تحقق 99% في الحوكمة وتثمّن جهود فريقها التنفيذي

حققت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) إنجازًا نوعيًا جديدًا بحصولها على نسبة 99% في تقييم الحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مواصلةً بذلك تميزها المؤسسي وريادتها في تطبيق معايير الشفافية والمساءلة والجودة التي تُعد من ركائز العمل الخيري المؤسسي في المملكة.
وأعرب الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه ثمرة التزام الجمعية بنظام حوكمة متكامل يرتكز على مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والمشاركة، والمساواة، وفقًا لأفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية المعتمدة في القطاع غير الربحي.
وأضاف "المطيري" أن هذا التميز يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الخيرية في المملكة، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الحوكمة والشفافية وتعزيز معايير النزاهة والسلامة المالية، مما جعل القطاع غير الربحي نموذجًا يحتذى به في الكفاءة والمصداقية على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من مجلس إدارة الجمعية برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم، وحرصهم المستمر على تعزيز معايير الجودة والحوكمة في جميع أعمال الجمعية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس ثقة الجهات الرسمية والمجتمع في أداء الجمعية ومصداقيتها.
ووجّه الأمين العام شكره وتقديره إلى فريق العمل المسؤول عن الحوكمة في الجمعية، مثمّنًا جهودهم في بناء وتطوير سياسات وإجراءات الحوكمة ومتابعة تطبيقها بدقة واحترافية، بما يشمل فرق إدارة التميز، والمراجعة الداخلية، والجودة، والإدارة التنفيذية، الذين عملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا التفوق.
كما عبّر "المطيري" عن امتنانه لكل من دعم الجمعية من شركاء ومانحين ومؤسسات وأفراد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد حافزًا لمواصلة التطوير وتعزيز الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
واختتم تصريحه قائلًا: "نجاحنا في تحقيق 99% في الحوكمة هو انعكاس لثقافة مؤسسية راسخة قوامها النزاهة والشفافية، وشهادة على التزامنا الدائم بخدمة الإنسان والمجتمع بمعايير عالمية."