"الهيئة العامة": كود الطرق يمهد الطريق للمركبات ذاتية القيادة ببنية تحتية ذكية

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يمهد الطريق للمركبات ذاتية القيادة من خلال وضع معايير دقيقة لبنية تحتية ذكية تتكامل مع هذه التقنية.
وأضافت الهيئة أن الكود يضع معايير لتركيب أجهزة اتصال ذكية على جانبي الطريق تتواصل مع المركبات عبر شبكة اتصال متطورة.
وتابعت: تتيح هذه الأجهزة للمركبات الحصول على معلومات حول حالة الطريق، مما يسهم في اتخاذ قرارات قيادة آمنة ويسهل الحركة المرورية.
ولفتت إلى أن تبنّي مثل هذه المركبات يعزز من مستوى السلامة المرورية، ويحسن جودة الحياة وتحقيق الأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في شبكة الطرق.