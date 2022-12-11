الجدعان: الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط من الإنفاق والآن أصبحت 40%

كشف وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط من الإنفاق، والآن أصبحت تغطي 40%.
وقال الجدعان، خلال جلسات ملتقى ميزانية 2023م: سابقاً كنا نخطط لعامٍ واحد، والآن أصبحت خططنا لـ 3 و5 وبعض الأحيان 10 سنوات، وخلال هذه الفترة هناك تركيزٌ كبيرٌ على تحسين الخدمات والاستفادة من كل ريال يُنفق.
وتابع وزير المالية: 99% من مستحقات القطاع الخاص دفعتها وزارة المالية خلال 15 يوماً من تقديم الطلب، وهناك عشرات المليارات دفعتها الحكومة لشركة أرامكو؛ للحد من التضخم، وعدم نقل التضخم العالمي إلى المملكة.
كانت قد بدأت اليوم في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظّمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.
وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي"، وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري.