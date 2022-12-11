الجدعان: الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط من الإنفاق والآن أصبحت 40%

كانت قد بدأت اليوم في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظّمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.