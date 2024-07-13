ردًّا على ما يتم تداوله.. "جامعة حائل": حققنا عدالة المنافسة بالفرز بين المتقدمين والمتقدمات

وأشارت في بيان لها حول ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث به البعض عن مؤشرات المتقدمين للقبول السنوي في الجامعة للعام الجامعي 1446، وأعداد القبول من داخل المنطقة وخارجها؛ أن ما تم تداوله يخالف الواقع، وتُجانبه الحقيقة في جميع تفاصيله.