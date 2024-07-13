ردًّا على ما يتم تداوله.. "جامعة حائل": حققنا عدالة المنافسة بالفرز بين المتقدمين والمتقدمات

أكدت جامعة حائل، أنها طبّقت في القبول السنوي للعام المقبل 1446هـ، عدالة المنافسة في الفرز بين المتقدمين والمتقدمات، واستيعاب أكبر قدر منهم.
وأشارت في بيان لها حول ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث به البعض عن مؤشرات المتقدمين للقبول السنوي في الجامعة للعام الجامعي 1446، وأعداد القبول من داخل المنطقة وخارجها؛ أن ما تم تداوله يخالف الواقع، وتُجانبه الحقيقة في جميع تفاصيله.
وأضافت في البيان أنه يتوجب على جميع المتقدمين والمتقدمات الحصول على المعلومات من المصادر المعتمدة بالجامعة، ومتابعة مراحل الفرز القادمة.
وأكدت الجامعة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق كل من ينشر معلومات غير صحيحة عن عمليات القبول السنوي.
وجاء بيان الجامعة بعد تداول في حسابات التواصل الاجتماعي لإحصائية ذكرت أن جامعة حائل قَبِلت فقط 500 طالب وطالبة من منطقة حائل من المتقدمين والمتقدمات؛ فيما بقية المقبولين من خارج المنطقة.
وكان مجلس شؤون الجامعات قد أصدر قرارًا يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، ابتداءً من العام الدراسي 1446هـ.