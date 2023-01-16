تدشين عبوات ماء زمزم الزجاجية

دشّنت شركة الزمازمة، لأول مرة، عبوات ماء زمزم الزجاجية الجديدة سعة 270 مل، حيث جاءت بغلاف أسود وذهبي مستوحى من ثوب الكعبة المشرفة.
وقال العضو المنتدب لشركة الزمازمة حسن أبوالفرج: العبوات الزجاجية الحديثة تأتي ضمن مبادرات الشركة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتجويد الخدمة لهم، حيث سيتم تقديمها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: أول ظهور للعبوات كان في معرض "إكسبو الحج 2023"، حيث نالت استحسان جميع الزوّار، لا سيما أنها تأتي ضمن مبادرات الشركة في تجويد الخدمات والارتقاء بها وفق منهجية وزارة الحج والعمرة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 .