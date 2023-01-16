تدشين عبوات ماء زمزم الزجاجية

وأضاف: أول ظهور للعبوات كان في معرض "إكسبو الحج 2023"، حيث نالت استحسان جميع الزوّار، لا سيما أنها تأتي ضمن مبادرات الشركة في تجويد الخدمات والارتقاء بها وفق منهجية وزارة الحج والعمرة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 .