من المعونة العاجلة للتعافي.. "الربيعة": "إغاثي الملك سلمان" سيواصل جهده وهذا ما نخطط له

وأعرب الدكتور عبدالله الربيعة، خلال النقاش المتبادل في الجلسة، عن التزام مركز الملك سلمان للإغاثة، بتقديم المساعدات الإنسانية التي تسهم في تخفيف المعاناة، وتخطيطه الدائم لتقديم الاستجابة الإنسانية لأي أزمة للنظر في مرحلة ما بعد تقديم المعونة العاجلة، نحو تحقيق التعافي والتنمية المرتبطة بالسلام المستدام، موضحاً أنه في حالة تمكنا من دمج كل هذه العناصر معًا، يمكننا أن نأمل في إنقاذ الأرواح في بداية الأزمة، وأيضًا في تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.