"الحقيل" يبحث مع قادة الشركات الصينية التعاون في التطوير العقاري والبنى التحتية

كما اجتمع مع شركة الصين للتأمين للمشاريع، لمناقشة خطط المملكة لتطوير البنية التحتية للإسكان مثل المرافق والطرق العامة، والتعريف بالمنظومة المالية الشاملة الداعمة لصناعة الإسكان، والإنجازات التي تحققت من حيث ملكية المنازل وتمويل الرهن العقاري، بالإضافة إلى برامج التمويل وتقنيات البناء والاستدامة ومشاريع الإسكان، كما اجتمع مع قادة بنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية؛ لبحث فرص التعاون ومناقشة الهيكل التمويلي المقترح لتمويل مشاريع الإسكان.