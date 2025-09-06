شاب من طبرجل يفقد يديه ويعيش حياته كاملة بقدميه متحديًا المستحيل

في قصة إنسانية ملهمة من محافظة طبرجل، أثبت الشاب الأشدف الشراري أن الإعاقة لا يمكن أن توقف الطموح، بعد أن تمكّن من التعايش مع فقدان يديه وممارسة حياته اليومية بالكامل باستخدام قدميه، متحديًا كل التحديات بنظرة إيجابية وإصرار استثنائي.