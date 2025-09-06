شاب من طبرجل يفقد يديه ويعيش حياته كاملة بقدميه متحديًا المستحيل

في قصة إنسانية ملهمة من محافظة طبرجل، أثبت الشاب الأشدف الشراري أن الإعاقة لا يمكن أن توقف الطموح، بعد أن تمكّن من التعايش مع فقدان يديه وممارسة حياته اليومية بالكامل باستخدام قدميه، متحديًا كل التحديات بنظرة إيجابية وإصرار استثنائي.
وخلال ظهوره في برنامج "MBC في أسبوع"، كشف الشراري عن تفاصيل رحلته قائلاً: "تعلمت الأكل والشرب واللبس وتحريك الأشياء بقدمي، ومع التكرار أصبحت أشعر أن قدميّ هما يداي". وأضاف: "حين فقدت يدي، لم أفقد عقلي ولا إرادتي، بل بدأت أكتشف نفسي من جديد".
ويستخدم الشراري قدمه لتصفح الهاتف، ويرفع الأكياس بفمه، ويعيش حياته بابتسامة وروح عالية، متحديًا نظرات المجتمع وتساؤلاته عن قدرته على التعايش.
وأكد: "اليوم أجيب على الجميع: أنا عشت وأنجزت حلمي وحققت ما أريد، لأن الحياة لا تتوقف عند النقص بل عند الاستسلام"، موجّهًا رسالة مؤثرة لذوي الهمم بقوله: "لا تستسلم.. إن الله معك".