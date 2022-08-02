البنك العربي الوطني يدشّن برنامج طويق لقادة المستقبل لتأهيل جيل من القيادات المصرفية السعودية الواعدة

دشّن البنك العربي الوطني برنامج "طويق" لقادة المستقبل، وذلك بالشراكة مع أكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية PWC، والمصمم لتمكين مجموعة من الشباب السعودي حديثي التخريج من تطوير وصقل مهاراتهم الشخصية والمهنية وتأهيلهم للحصول على فرص وظيفية واعدة.
وقال بدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك العربي الوطني أن البرنامج تم تصميمه لتوفير فرص أمام الشباب السعودي حديثي التخرّج من كلا الجنسين ومن حملة درجتي البكالوريوس والماجستير ضمن تخصصات إدارة الأعمال والمالية والمحاسبة والتمويل والاستثمار وإدارة المخاطر والإدارة المصرفية والهندسة الصناعية، ليكون رافداً تعليمياً حيث سينخرط المتدربين برحلة تعليمية وتدريبية عالية المستوى على مدى 10 شهور، وعلى النحو الذي يمكّنهم من تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية وتأهيلهم للالتحاق بالعمل لدى قطاعات البنك المختلفة وبما يمهّد الطريق أمامهم ليكونوا قادة الأعمال في المستقبل.
وأكد العتيبي أن تبنّي البنك لهذا البرنامج التدريبي الواعد، يأتي استلهاماً من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، للاستثمار في الإنسان السعودي، وإطلاق طاقاته المعرفية لتحفيزه نحو المساهمة المباشرة في تحقيق التطلعات المستقبلية الطموحة للمملكة والتي ترتكز في جوهرها على همّة الشعب السعودي والتي اعتبرها سمّوه كـ "جبل طويق"، وهو ما ينسجم مع استراتيجية البنك التي تعتبر أن الكوادر الوطنية هم رأس المال الحقيقي للبنك والدعامة الرئيسة للدفع بتقدّمه وازدهار مسيرته.
وأوضح العتيبي أن البرنامج سيتضمن سلسلة من ورش العمل للمهارات المصرفية والشخصية، وبرامج للتدريب في قطاعات الأعمال في البنك، إلى جانب تجربة للمشاركة الحيّة مع برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية من خلال الواقع الافتراضي والمحاكاة.
يشار إلى أن البنك العربي الوطني يتطلع لأن يكون هذا البرنامج إضافة نوعية لحزمة البرامج والمبادرات التدريبية التي يحتضنها في إطار جهوده الريادية لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية، وخطواته المتلاحقة لتعزيز معدلات توطين الوظائف بين صفوف العاملين به، وتهيئة أجيال متعاقبة من الكفاءات المصرفية المميزة.