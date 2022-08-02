البنك العربي الوطني يدشّن برنامج طويق لقادة المستقبل لتأهيل جيل من القيادات المصرفية السعودية الواعدة

وأكد العتيبي أن تبنّي البنك لهذا البرنامج التدريبي الواعد، يأتي استلهاماً من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، للاستثمار في الإنسان السعودي، وإطلاق طاقاته المعرفية لتحفيزه نحو المساهمة المباشرة في تحقيق التطلعات المستقبلية الطموحة للمملكة والتي ترتكز في جوهرها على همّة الشعب السعودي والتي اعتبرها سمّوه كـ "جبل طويق"، وهو ما ينسجم مع استراتيجية البنك التي تعتبر أن الكوادر الوطنية هم رأس المال الحقيقي للبنك والدعامة الرئيسة للدفع بتقدّمه وازدهار مسيرته.