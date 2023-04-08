للتنظيم وإبعاد الازدحام.. الأمن العام يراقب مركبات المعتمرين بواسطة "الدرون"

وكانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت، في وقت سابق، خرائط توضيحية لطريقة وصول المصرّح لهم للحرم المكي الشريف، أثناء قدومهم للعمرة، أو الصالة، خلال شهر رمضان المبارك.