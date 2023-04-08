للتنظيم وإبعاد الازدحام.. الأمن العام يراقب مركبات المعتمرين بواسطة "الدرون"

يواصل رجال الأمن العام جهودهم الأمنية لتوفير سبل الراحة للمعتمرين والمصلّين والزوار، باستخدام كل الوسائل التقنية التي وصلت لمواقف مركباتهم قبل نقلهم للحرم.
وأظهر "فيديو" رجل أمن يستخدم طائرة "درون" لمراقبة المركبات المتواجدة في المواقف، وتواجد دوريات أمنية على مدار الساعة؛ لتوفير الحماية وتنظيم المركبات في المواقف؛ بهدف إبعاد الازدحام المروري عن مكة.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت، في وقت سابق، خرائط توضيحية لطريقة وصول المصرّح لهم للحرم المكي الشريف، أثناء قدومهم للعمرة، أو الصالة، خلال شهر رمضان المبارك.