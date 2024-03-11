أمانة جدة تُزَين شوارع وميادين المحافظة بالعلَم احتفاءً بيوم العلَم السعودي

تزينت اليوم شوارع وميادين محافظة جدة بالعلَم السعودي احتفاءً بيوم العلَم الذي يصادف اليوم الاثنين الـ11 من مارس من خلال تعليق العلَم في مختلف أرجاء المحافظة، إلى جانب تقديم عروض الليزر ثلاثية الأبعاد، والتي تعبّر عن مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية؛ حيث توشحت الشوارع والطرق بـ4 آلاف من الأعلام؛ تعبيرًا عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.
وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة ماجد بن عمر السلمي، أن الأمانة إلى جانب تزيين الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالعلَم الوطني؛ هيأت الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب الإضاءات الخضراء على مبنى الأمانة وميدان السارية للاحتفاء بهذه المناسبة. وأشار إلى أن الفعاليات شملت أيضًا إقامة أركان تعريفية بالمبنى الرئيسي للأمانة، إلى جانب فعالية أقيمت في ميدان خادم الحرمين الشريفين التي تضمنت مشاركة الأطفال واستعراض الخيول؛ تعبيرًا عن هذه المناسبة، وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة، التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.