أمانة جدة تُزَين شوارع وميادين المحافظة بالعلَم احتفاءً بيوم العلَم السعودي

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة ماجد بن عمر السلمي، أن الأمانة إلى جانب تزيين الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالعلَم الوطني؛ هيأت الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب الإضاءات الخضراء على مبنى الأمانة وميدان السارية للاحتفاء بهذه المناسبة. وأشار إلى أن الفعاليات شملت أيضًا إقامة أركان تعريفية بالمبنى الرئيسي للأمانة، إلى جانب فعالية أقيمت في ميدان خادم الحرمين الشريفين التي تضمنت مشاركة الأطفال واستعراض الخيول؛ تعبيرًا عن هذه المناسبة، وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة، التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.