بعد مطالبات.. تغيير اسم شارع بيروت بحائل لـ"طريق عبدالعزيز بن سعد"

يُذكر أن طريق الأمير عبدالعزيز بن سعد يبلغ ٧.٥ كلم، ويبدأ من طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز جنوبًا وحتى طريق "حائل-بقعاء" شمالًا، ويقع على جنباته محلات تجارية لكافة الأنشطة تعتبر عصب السوق للأحياء الشمالية من مدينة حائل.