بعد مطالبات.. تغيير اسم شارع بيروت بحائل لـ"طريق عبدالعزيز بن سعد"

أقرّت لجنة تسمية الشوارع والميادين بأمانة منطقة حائل، تسمية شارع بيروت بحي السويفلة بـ"طريق الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز"، أمير منطقة حائل.
وكان عدد من أبناء المنطقة قد طالبوا بتسمية الشارع باسم أمير المنطقة؛ نظرًا لأهمية الطريق الذي يشهد كثافة مرورية عالية، وأصبح أحد الطرق الحيوية والمحورية بالمنطقة، وأحد أهم معالم الأحياء الشمالية.
وكان المهندس ياسر النازح قد اقترح في أبريل ٢٠١٩ على أمانة منطقة حائل، تغيير اسم شارع "بيروت" إلى اسم "طريق الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز".
وعن اقتراحه ذلك أكّد "النازح" أن ذلك جاء لكون الطريق حيويًّا وتجاريًّا في شمال المنطقة.
وعبر المواطن محمد فراج الحربي، الذي اقترح في يونيو 2022 أن يحمل الطريق اسم أمير المنطقة كونه أحـد أهـم الشوارع الحيوية بالمنطقة؛ عن امتنانه لأمير حائل نظير الجهود المبذولة التي يقوم بها في خدمة مدينة حائل، والوطن، والتي تعبر عن مدى العلاقة الإيجابية التى تجمع أهالي المنطقة بالأمير.
وقال شفق الرحيّل في مارس 2022 في تغريدة له: "توجد شوارع رئيسة ومهمة كشارع بيروت بحائل، ونظرًا لشهرة هذا الشارع أرى أن يستبدل مسمّاه باسم أمير المنطقة حفظه الله".
يُذكر أن طريق الأمير عبدالعزيز بن سعد يبلغ ٧.٥ كلم، ويبدأ من طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز جنوبًا وحتى طريق "حائل-بقعاء" شمالًا، ويقع على جنباته محلات تجارية لكافة الأنشطة تعتبر عصب السوق للأحياء الشمالية من مدينة حائل.