العثيم للاستثمار تعلن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في تداول

أعلنت شركة "العثيم للاستثمار" توقيع اتفاقية مع “السعودي الفرنسي "كابيتال” تتولى بموجبها السعودي الفرنسي "كابيتال" مهام المستشار المالي ومدير عملية بناء سجل الأوامر ومدير الاكتتاب والمتعهد بتغطية لطرح جزء من اسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية في تداول السعودية . وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل العثيم للاستثمار الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي ومن قبل السعودي الفرنسي "كابيتال" الأستاذ سلام الخنيزي بحضور رئيس واعضاء مجلس الادارة.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق استراتيجية شركة العثيم للاستثمار التوسعية وحرصها الدائم على النمو والتطور في مختلف القطاعات والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسيرة نجاح الشركة وزيادة فرص نموها المتصاعد وتنوع أنشطتها ، كما يمكّن من استمرار ادائها القوي والتي تحظى بمركز مالي مستقر. وتعد العثيم للاستثمار واحدة من أبرز شركات القطاع الاقتصادي السعودي وتتميز بنموذج أعمال متنوع ومتعدد الأنشطة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة يشمل (المراكز التجارية الكبرى ,الضيافة ، الاستثمار العقاري، الترفيه والسينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات) وغيرها ولها (12) مجمعاً تجاريا باسم" العثيم مول " كما يندرج تحتها عدد من الشركات أبرزها:
وأكد الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي بإن توقيع الاتفاق مع السعودي الفرنسي "كابيتال" يعد خطوة مهمة في مسيرة الشركة، وترسيخ مكانتها الاقتصادية كما أن الاتفاق من شأنه أن يوفر بُعداً إستراتيجياً مهماً لتحقيق أهداف نمو المجموعة وتعزيز قوتها الاستثمارية والتنافسية، كما أن أن انضمامها إلى منظومة الشركات المدرجة في السوق السعودية يدفع بالشركة إلى تحقيق خططها التوسعية وتنفيذ استراتيجيتها، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتطلب شركات وكيانات عملاقة ومؤثرة تواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة .
وأشار بن عميره إلى ضرورات خطة الشركة التوسعية وإطلاقها العديد من المشاريع المتكاملة الجديدة التي تتسم بالشمول في الأنشطة والانتشار الممنهج بدخول مناطق جديدة في أنحاء المملكة العربية السعودية فضلاً عن اختيار الفرصة المواتية والوقت المناسب لإدراج أسهمها في السوق الرئيسسة في تداول السعودية لتعظيم الفائدة المرجوة وأضاف أن الشركة كانت قد كشفت مؤخرًا عن محفظة مشاريعها الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، والتي شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع، بما في ذلك 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد عن 12 مليار ريال. وتضم محفظة الشركة أيضًا أكثر من عشرة مشاريع جديدة متكاملة في مدن (الرياض، الدمام، الخبر، الجبيل، حائل، الخرج، جيزان، القريات، خميس مشيط، المذنب، المدينة المنورة، وبريدة).
كما أن الشركة استحوذت على عدد من المواقع الاستراتيجية في عدة مدن بالمملكة، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي والأول من العام القادم. ونوه بن عميره إلى التعاون الاستراتيجي للشركة مع القطاع العام من خلال عدد من المشاريع القائمة أو التي تم اطلاقها مؤخراً مثل مشروع (كنوز ) باستثمارات تصل إلى (7) مليار ريال ويعد أضخم مشاريع الشركة الاستثمارية في العاصمة السعودية الرياض و اتفاقية تعاون استثماري مع أمانة المنطقة الشرقية لإنشاء مشروع نموذجي بالمنطقة على واجهة الخبر البحرية (العثيم سيركل) بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال, واتفاقية تعاون استثماري مع منطقة جازان لإنشاء مشروع نموذجي في المدينة على الواجهة البحرية , إضافة إلى اتفاقية التعاون مع برنامج جودة الحياة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع وتسهم في زيادة التفاعل المجتمعي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 فضلا عن اتفاقية التعاون مع صندوق التنمية السياحي لتطوير عدة مشاريع سياحية في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز البنى التحتية في الوجهات السياحية بما يجعلها نموذجًا لنمط سياحي عصري، وذلك بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.
فضلاً عن ذلك التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات الوطنية وبيوتات الخبرة العالمية في مجالات متعددة تخدم استثمارات الشركة واستراتيحيتها التوسعية .