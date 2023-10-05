العثيم للاستثمار تعلن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في تداول

كما أن الشركة استحوذت على عدد من المواقع الاستراتيجية في عدة مدن بالمملكة، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي والأول من العام القادم. ونوه بن عميره إلى التعاون الاستراتيجي للشركة مع القطاع العام من خلال عدد من المشاريع القائمة أو التي تم اطلاقها مؤخراً مثل مشروع (كنوز ) باستثمارات تصل إلى (7) مليار ريال ويعد أضخم مشاريع الشركة الاستثمارية في العاصمة السعودية الرياض و اتفاقية تعاون استثماري مع أمانة المنطقة الشرقية لإنشاء مشروع نموذجي بالمنطقة على واجهة الخبر البحرية (العثيم سيركل) بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال, واتفاقية تعاون استثماري مع منطقة جازان لإنشاء مشروع نموذجي في المدينة على الواجهة البحرية , إضافة إلى اتفاقية التعاون مع برنامج جودة الحياة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع وتسهم في زيادة التفاعل المجتمعي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 فضلا عن اتفاقية التعاون مع صندوق التنمية السياحي لتطوير عدة مشاريع سياحية في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز البنى التحتية في الوجهات السياحية بما يجعلها نموذجًا لنمط سياحي عصري، وذلك بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.