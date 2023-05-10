من الرياض صوب بورتسودان.. الطائرة الإغاثية الثالثة تغادر للسودان

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم.