الرياض.. 1.6 مليون طالب وطالبة يعودون لمدارسهم غدًا

كما أوضح "الثميري" أن الحملة تستعرض عددًا من الرسائل الاتصالية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأبناء للعودة للمدارس، بوصفها مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات، في حين تتضمن رسائل اتصالية خاصة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.