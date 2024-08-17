الرياض.. 1.6 مليون طالب وطالبة يعودون لمدارسهم غدًا

أنهت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعداداتِها لاستقبال وعودة ما يزيد على 1.6 مليون طالب وطالبة في جميع مدارسها والمحافظات التابعة لها، لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ، غدًا الأحد.
ورفع المديرُ العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، شكرَه وامتنانه للقيادة الرشيدة، حفظها الله؛ لدعمها المتواصل للتعليم وحرصها على تهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية.
كما رفع شكرَه وامتنانه لأمير منطقة الرياض ونائبه؛ لمتابعتهما المستمرّة للتعليم في المنطقة، مثمنًا دور وزارة التعليم وحرصها على توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار.
وأكد "الزارع" أهمية تضافر الجهود التعليمية من الزملاء في الميدان من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية، وتفاعل أولياء الأمور والأسر من خلال المتابعة والدعم والتشجيع لأبنائهم لتحقيق الأهداف المنشودة.
ودعا الطلاب والطالبات إلى البداية الجادّة والمثابرة ومواصلة رحلة الإنجاز والإبداع، فأنتم أمل الوطن وقادة المستقبل.
بدوره أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبد السلام الثميري، أن الإدارة تشترك في الحملة الاتصالية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، التي وضعتها الوزارة تحت شعار "واصل شغفك"، وذلك بعدد من المواد الاتصالية والإعلامية المتنوعة التي تستهدف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمجتمع التعليمي بشكل عام.
كما أوضح "الثميري" أن الحملة تستعرض عددًا من الرسائل الاتصالية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأبناء للعودة للمدارس، بوصفها مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات، في حين تتضمن رسائل اتصالية خاصة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.