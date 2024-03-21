آلام مزمنة.. تدخّل عاجل بوادي الدواسر يُنهي معاناة فتاة مع كيس متضخم على المبيض

نجح فريق طبي بمستشفى وادي الدواسر العام؛ عضو بتجمع الرياض الصحي الأول، في إنهاء معاناة فتاة في العقد الثاني من العمر؛ كانت تعاني من آلام مزمنة وشديدة أسفل البطن.
وتفصيلًا تَبَيّن بعد عمل الفحوصات المخبرية والكشف الطبي بعد وصول المريضة لقسم الإسعاف والطوارئ، وجودُ كيس متضخم على المبيض مع التفاف المبيض بحجم ١٢×١٠ سم؛ بما يعادل خمسة أضعاف الرحم؛ حيث قرر الفريق المختص إجراء عملية عاجلة.
وتَمَكن الفريق الطبي بقيادة استشارية النساء والولادة الدكتورة رحاب الأصم والأخصائية الدكتورة رحاب المغربي، وأخصائي التخدير محمد عبدالرزاق؛ من إزالة الأكياس المتضخمة وإنقاذ المبيض من التلف الدائم.
وكان مستشفى وادي الدواسر العام، قد شهد تقريبًا ١٥٠٠ ولادة خلال عام ٢٠٢٣؛ فيما استقبلت عيادة النساء والولادة قرابة ٦٨٨٠ مراجعًة للعيادات خلال العام الماضي.