آلام مزمنة.. تدخّل عاجل بوادي الدواسر يُنهي معاناة فتاة مع كيس متضخم على المبيض

نجح فريق طبي بمستشفى وادي الدواسر العام؛ عضو بتجمع الرياض الصحي الأول، في إنهاء معاناة فتاة في العقد الثاني من العمر؛ كانت تعاني من آلام مزمنة وشديدة أسفل البطن.