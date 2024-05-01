اليوم.. البنوك السعودية تُودع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في موعدها الجديد

وأوضح البنك، في تعميمٍ أصدره إلى جميع البنوك، أنه تلقى خطاب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشأن عزم المؤسسة تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطَبين بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، إلى بداية اليوم الأول من كل شهر ميلادي، بدءاً من شهر مايو الذي يصادف اليوم.