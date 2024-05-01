اليوم.. البنوك السعودية تُودع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في موعدها الجديد

أودعت البنوك السعودية منذ وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عقب إعلان البنك المركزي السعودي، تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المخاطَبين بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
وأوضح البنك، في تعميمٍ أصدره إلى جميع البنوك، أنه تلقى خطاب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشأن عزم المؤسسة تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطَبين بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، إلى بداية اليوم الأول من كل شهر ميلادي، بدءاً من شهر مايو الذي يصادف اليوم.
وأكّد "المركزي" على البنوك والمصارف وشركات التمويل، مراعاة توافق سداد أو تحصيل المديونيات والالتزامات الائتمانية المجدولة بالاستقطاع الشهري من الراتب مع التواريخ الجديدة لصرف وإيداع الرواتب والمعاشات.