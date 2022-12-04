الدفاع المدني يدعو إلى توخِّي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار على بعض مناطق المملكة

وبيَّنت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر أجزاء من منطقة الرياض وحائل بأمطار متوسطة في مجملها، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة.