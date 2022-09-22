تبوك.. جمعية الثقافة والفنون تنظم ٤٨ فعالية بمناسبة اليوم الوطني

برعاية أمانة منطقة تبوك تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك، فعاليات مهرجان اليوم الوطني ٩٢، التي تضم أكثر من ٤٨ فعالية مساء اليوم الخميس بجادة الأمير فهد بن سلطان وحديقة تبوك المركزية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأعرب أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف، عن سعادته بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون؛ لافتًا إلى أن هذه الفعاليات الوطنية ستحوز بإذن الله على إعجاب الجمهور، وستحظى عندهم بالقبول والرضا؛ لأنها اتسمت بقدر أكبر من التجديد والتنوع والشمول، وتعددت مواقعها؛ مقدمًا شكره لجمعية الثقافة والفنون بتبوك على تنظيم المهرجان ولفريق العمل من منظمين ومشاركين.
من جهته، أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك المشرف العام على المهرجان ماجد بن ناشي العنزي، أن فعاليات المهرجان تتضمن: المسرح التراثي والفنون والألعاب الشعبية، وأوبريت "افرحي يا دارنا" و"سيف وعلم" و"الراوي"، وركنًا للتصوير وآخر للفنون التشكيلية، وعددًا من الفعاليات الأخرى المتنوعة؛ مؤكدًا أن الجمعية -بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك- تستشعر دورها في هذا الحدث الذي يوافق يومنا الوطني الثاني والتسعين الذي يبتهج به الوطن في كامل جغرافيته واستدعاء ذاكرتنا التاريخية ومستقبلنا المشرق.
ونوّه العنزي بأن المهرجان ينطلق مساء اليوم، ويستمر على مدى ٣ أيام بحزمة من الفعاليات تصل لأكثر من ٤٨ فعالية متنوعة.