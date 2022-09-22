تبوك.. جمعية الثقافة والفنون تنظم ٤٨ فعالية بمناسبة اليوم الوطني

من جهته، أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك المشرف العام على المهرجان ماجد بن ناشي العنزي، أن فعاليات المهرجان تتضمن: المسرح التراثي والفنون والألعاب الشعبية، وأوبريت "افرحي يا دارنا" و"سيف وعلم" و"الراوي"، وركنًا للتصوير وآخر للفنون التشكيلية، وعددًا من الفعاليات الأخرى المتنوعة؛ مؤكدًا أن الجمعية -بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك- تستشعر دورها في هذا الحدث الذي يوافق يومنا الوطني الثاني والتسعين الذي يبتهج به الوطن في كامل جغرافيته واستدعاء ذاكرتنا التاريخية ومستقبلنا المشرق.