الفوزان: شراكة الذكاء الاصطناعي مع أمريكا تدشّن عهدًا جديدًا للسعودية

أكد أوس بن فواز الفوزان أن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل "منعطفًا حاسمًا" في صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن المملكة تنتقل بهذه الخطوة من استهلاك التقنية إلى تطويرها وقيادتها.