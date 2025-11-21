الفوزان: شراكة الذكاء الاصطناعي مع أمريكا تدشّن عهدًا جديدًا للسعودية

أكد أوس بن فواز الفوزان أن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل "منعطفًا حاسمًا" في صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن المملكة تنتقل بهذه الخطوة من استهلاك التقنية إلى تطويرها وقيادتها.
وأوضح الفوزان أن الاتفاقية تأتي في وقت تتسارع فيه خطوات المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتًا إلى أن توطين معالجات الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة وتوسيع مراكز البيانات سيجعل من المملكة مركزًا إقليميًّا وربما عالميًّا للحوسبة المتقدمة.
وبيّن أن الاتفاقية تشمل برامج بحث وتطوير مشتركة ونقلًا للمعرفة، ما يسهم في إعداد جيل سعودي قادر على قيادة هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة، ويُرسّخ موقع المملكة كدولة منتجة ومبتكرة في مجالات التقنية.
وأشار الفوزان إلى أن السعودية تتمتع بمزايا تنافسية تؤهلها لقيادة البنية العالمية للذكاء الاصطناعي، من بينها موقعها الجغرافي الرابط بين ثلاث قارات، وريادتها في الطاقة، وتوفُّر كوادر رقمية كبرى، إضافة إلى مساحات واسعة لاحتضان مراكز بيانات عملاقة.
وأضاف أن هذه الشراكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتمكين رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات تقنية متقدمة.
واختتم الفوزان تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة للعالم بأن المملكة قادرة على الابتكار والمنافسة وقيادة الموجة التقنية القادمة، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم هو بداية لبناء قوة تقنية وطنية مستدامة تخدم أجيال المستقبل.