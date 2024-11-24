مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينقذ حياة مقيم تعرض لإصابات عمل مميتة بالكبد والأمعاء والقولون والمرارة

وأضاف د. البريكان أن المرحلة الأولى من الخطة العلاجية استهدفت إنقاذ المصاب، حيث أجريت له عملية أشعة تداخلية مكنت الفريق الطبي من التحكم في نزيف الحاد بالكبد، وكذلك التحكم في إصابات الأمعاء، واستمر التدخل الطبي الناجح لـ"3" ساعات، حُول بعدها إلى العناية المركزّة ووضع تحت المتابعة الدقيقة، وفي اليوم التالي بدأت المرحلة الثانية من الخطة العلاجية باخضاعه مجدداً لعدة عمليات، تم فيها استئصال المرارة وجزء من القولون واصلاح ثقوب الأمعاء، وتم تعويض النزيف الحاد بكميات كبيرة من الدم، ساعد في ذلك وجود بنك دم وفق أعلى المعايير بالمستشفى، وفي النهاية تكلل التدخل الطبي الذي استمر لمدة "4" ساعات بالنجاح التام ولله الحمد، وأعيد إلى العناية المركزة بحالة مستقرة، قبل أن يتم تحويله بعد "5" أيام إلى غرفة التنويم حيث أمضى "73" ساعة محاطاً بالرعاية الطبية الحثيثة، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة.