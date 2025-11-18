الراشد: تحالف محمد بن سلمان وترامب يرسم ملامح الشرق الأوسط الجديد

يرى الراشد أن مرحلة السنوات الثماني الماضية حملت تحولات كبرى، بدءًا من احتدام التنافس مع الصين، مرورًا بالحرب في أوروبا، وصولًا إلى اشتعال جبهات الشرق الأوسط وممرّاتها. وفي ظل هذه الأحداث، برزت الرياض لاعبًا محوريًا، قادرًا على إدارة التوازنات واستثمار العلاقات الدولية لمنع الانهيارات الإقليمية، عبر اتفاق بكين مع إيران، وطرح مشروع حل الدولتين، ومساعي تهدئة التوتر في طهران وإسلام آباد ودمشق.