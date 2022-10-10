"كيث لي": السعودية سوق استراتيجية.. ومستمرون في تلبية الاحتياجات الفعلية للمستخدمين

وأشار السيد كيث هنا إلى أن المستهلكين اليوم باتوا يستخدمون عددًا كبيرًا من الأجهزة، مثل الساعات والهواتف الذكية واللابتوبات من مختلف العلامات التجارية، لكنهم يواجهون مشكلة في كيفية ترابط هذه الأجهزة؛ وبذا حرصت "هواوي" على القيام بدورها في تقديم منتجات، يمكنها أن تترابط مع بعضها بشكل سلس وسهل، وهو ما سُمِّي بالأجهزة الفائقة، وقال: "على سبيل المثال، يمكنك اليوم من خلال ساعتك الذكية أن تُجري اتصالات، وأن تتواصل مع هاتفك بشكل سريع. وهذا المثال ينطبق على أغلب أجهزة هواوي؛ إذ تتفاعل وتتواصل وتترابط الهواتف الذكية واللابتوبات والأجهزة اللوحية والسماعات وغيرها بسهولة وبطريقة سلسة جدًّا".