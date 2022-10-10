"كيث لي": السعودية سوق استراتيجية.. ومستمرون في تلبية الاحتياجات الفعلية للمستخدمين

في الوقت الذي تلعب فيه العمليات البحثية والتطويرية دورًا كبيرًا وفعَّالاً في مجال خدمة المستهلكين، والغوص في دائرة اهتماماتهم، قامت "هواوي" خلال السنة الماضية باستثمار ما يقارب 22.4% من إجمالي دخلها عالميًّا في مجال الأبحاث والتطوير (أي ما يعادل نحو 142.7 مليار يوان صيني). وقد تعدى مجموع ما أنفقته الشركة عالميًّا في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية 845 مليار يوان صيني.
وفي عام 2021 احتلت "هواوي" المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2021.
وحول كيفية تأثير هذه الاستثمارات على نمو وتوسع الشركة في السعودية كان لـ"سبق" لقاء مع نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، السيد كيث لي، الذي أشار إلى بدايات مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في السوق السعودية، التي انطلقت منذ نحو عشرة أعوام، عندما كانت أعمال المجموعة تقتصر في السوق على أجهزة الراوتر.
وبعد ذلك توسعت المنتجات؛ لتشمل الهواتف الذكية والحواسيب والسماعات والأجهزة اللوحية والساعات؛ وذلك من أجل إثراء تجربة المستخدم في السعودية؛ لتصبح هذه العلامة التجارية محبوبة من قِبل المستهلكين؛ الأمر الذي انعكس على "هواوي" لتقدم المزيد من التقدير والاهتمام بمختلف شرائح المستخدمين، علاوة على السعي للمزيد من التقدم وبذل الجهود انسجامًا مع اعتبار السوق السعودية إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة والعالم.
وأضاف السيد كيث بأن استخدامات المستهلكين في السعودية لا تقتصر اليوم على هواتف هواوي الذكية فحسب، بل تمتد لتشمل منتجات أخرى، مثل السماعات والساعات الذكية والحواسيب المحمولة، وأيضًا التلفاز. وهنا قامت "هواوي" خلال السنة الماضية بطرح شاشة هواوي S Vision HUAWEI التي لاقت استحسانًا كبيرًا؛ وهو ما شكَّل نموًّا ملموسًا في تقديم "هواوي" منظومة متكاملة (Ecosystem) لخدمة المستهلك، ليس على صعيد الاستخدام الفردي فحسب، بل أيضًا أصبح بمقدور الشركات الاستفادة من كل هذه المزايا، ولاسيما مع التزام هواوي بتوفير أفضل التكنولوجيا والخدمات.
وحول خطط هواوي المستقبلية في السعودية لفت "لي" إلى أن الشركة مستمرة بالتوسع، وهي -إضافة إلى افتتاحها أكبر متجر دولي للشركة هنا في الرياض- اتجاهها إلى افتتاح متجرَيْن في جدة والدمام في المستقبل القريب.. مشددًا في المقابل على نشاط وحيوية المستهلك في السعودية؛ إذ أصبح يتطلع على الدوام نحو جديد التقنيات المتوافرة. واللافت هنا هو ارتفاع معدل الفئة الشبابية، هذه الفئة التي تتطلع نحو التطور في التقنيات كافة، بالتزامن مع النهضة التكنولوجية العالية التي تشهدها السعودية بطريقة تؤثر فيها إيجابيًّا على سلوك المستهلك.
وأشار السيد كيث هنا إلى أن المستهلكين اليوم باتوا يستخدمون عددًا كبيرًا من الأجهزة، مثل الساعات والهواتف الذكية واللابتوبات من مختلف العلامات التجارية، لكنهم يواجهون مشكلة في كيفية ترابط هذه الأجهزة؛ وبذا حرصت "هواوي" على القيام بدورها في تقديم منتجات، يمكنها أن تترابط مع بعضها بشكل سلس وسهل، وهو ما سُمِّي بالأجهزة الفائقة، وقال: "على سبيل المثال، يمكنك اليوم من خلال ساعتك الذكية أن تُجري اتصالات، وأن تتواصل مع هاتفك بشكل سريع. وهذا المثال ينطبق على أغلب أجهزة هواوي؛ إذ تتفاعل وتتواصل وتترابط الهواتف الذكية واللابتوبات والأجهزة اللوحية والسماعات وغيرها بسهولة وبطريقة سلسة جدًّا".
وأشار إلى أن هذه الميزات هي إحدى الأسباب التي تجعل المستهلك مُحبًّا ومُقدِّرًا أكثر لهواوي، في ظل سعي الشركة لتقديم تجربة مستخدم مشجعة جدًّا حتى ما بعد البيع؛ إذ اليوم بإمكان مستخدم أجهزة هواوي التواصل مع خدمة العملاء لدينا على مدار الساعة كل أيام الأسبوع.
وفيما يتعلق بمنتجات هواوي في عام 2022 أفاد السيد كيث لي بأن هذه السنة كانت مليئة بطرح المنتجات بمختلف أنواعها، وليس فقط الهواتف. لافتًا إلى أنه سيتم طرح السلسة الجديدة HUAWEI nova 10 Series في السوق المحلية خلال هذا الشهر.
وفي هذا الإطار لفت إلى أنه وسط اهتمام المستهلك بصور السيلفي بشكل متزايد عمدت "هواوي" إلى تطوير كاميرا السيلفي في أجهزتها الأخيرة؛ إذ ستكون في هاتف HUAWEI nova 10 أو HUAWEI nova 10 Pro بدقة 60 ميجا بيكسل؛ وهو ما يسمح بالحصول على صور مميزة. أما فيما يتصل بسرعة الشحن فهي تبلغ في نسخة HUAWEI nova 10 Pro 100 واط؛ إذ يمكن أن يتم شحن هذا الجهاز من 0 إلى 100% في غضون 20 دقيقة.
وهنا كشف نائب الرئيس إلى أن الشركة ستطرح الهاتف الرائد HUAWI Mate50 Pro قريبًا في السوق السعودية.
وعند سؤاله عن قطاع الأعمال والشركات أفاد بأن هواوي تعمل على تقديم حلول متنوعة في هذا القطاع. والجدير بالذكر أنها أنشأت في عام 2020 قِسمًا خاصًّا لقطاع الأعمال في السعودية بهدف مساعدتهم، وتقديم منتجات تخدمهم، كما أنها بصدد التعاون مع قطاعات حكومية، ستبصر نتائجها النور في المستقبل القريب في السعودية.
وأضاف: "واصلت هواوي على مدى العامَيْن الماضيَيْن التزامها بإيجاد القيمة للمستهلكين من خلال الابتكار، وتسعى اليوم جاهدة لتقديم تجربة ذكية في مختلف سيناريوهات الاستخدام مدفوعة باستراتيجية الحياة السلسة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي (1+8+N)، التي تظهر بوضوح في تجربة الجهاز الفائق التي تُمكِّن أنواعًا مختلفة من المنتجات من توفير قدراتها ومعلوماتها بسلاسة؛ لتمنح المستهلكين تجربة ذكية في خمسة سيناريوهات استخدام رئيسية، هي: المكتب الذكي، اللياقة البدنية والصحة، المنزل الذكي، السفر السلس والترفيه".
وختم السيد "لي" بأن "الأجهزة الفائقة من هواوي للمكتب الذكي تُعدُّ الحل الذي نقدمه للعالم الجديد من خلال تزويد الشركات بالقدرة على الاستفادة من تجارب المكاتب الذكية عبر العديد من سيناريوهات مساحات العمل. وتوفر (هواوي) للشركات والمهنيين الأدوات التي يحتاجون إليها لتحفيز الإبداع التطبيقي والتواصل السلس. ويعتبر الإبداع والتواصل أهم عنصرَيْن في الروتين اليومي في أماكن العمل. وتدرك هواوي ذلك؛ وهو ما دفعها لتقديم المكتب الذكي ذي الأجهزة الفائقة لتزويد المستخدمين بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحفيز الإبداع التطبيقي والتواصل السلس".