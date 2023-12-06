"الخطيب" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور إقرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون

ويأتي هذا القرار تكليلًا للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، وكان من أهم مخرجاته التأشيرةُ السياحية الخليجية الموحدة؛ حيث كانت المملكة قد عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك؛ بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، ليؤكد هذا الإعلان دور المملكة الرائد في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية واحدة في المنطقة.