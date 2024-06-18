رئيس "البريد السعودي": نجاح الحج يعكس قدرات المملكة في إدارة المنظومة بكل احترافية

وقال: إن نجاح موسم الحج لهذا العام هو امتداد للنجاحات المتواصلة التي تعكس قدرات المملكة في إدارة منظومة الحج بكل احترافية، لخدمة ضيوف الرحمن على المستويات كافة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم وطاعاتهم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة وأن يُجزل لخادم الحرمين وولي عهده الأجر والمثوبة على ما يبذلانه خدمةً للإسلام والمسلمين.