رئيس "البريد السعودي": نجاح الحج يعكس قدرات المملكة في إدارة المنظومة بكل احترافية

رفع رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هـ.
ونوّه بتكامل جهود جميع الجهات في المملكة التي سخرت طاقاتها على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، والتي أسهمت بفضل الله ثم بفضل التوجيهات والمتابعة الدائمة من لدن القيادة إلى توفير أفضل سُبل الراحة لهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.
وقال: إن نجاح موسم الحج لهذا العام هو امتداد للنجاحات المتواصلة التي تعكس قدرات المملكة في إدارة منظومة الحج بكل احترافية، لخدمة ضيوف الرحمن على المستويات كافة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم وطاعاتهم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة وأن يُجزل لخادم الحرمين وولي عهده الأجر والمثوبة على ما يبذلانه خدمةً للإسلام والمسلمين.