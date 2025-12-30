في تدخلات طبية نادرة استئصال "3" أورام سرطانية باللسان بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وأضاف د. المحيميد أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية تقوم على استئصال الورم، وبالفعل، أجريت للحالات الـ"3" عمليات معقدة تم فيها استئصال الورم السرطاني من اللسان وتنظيف جانبي العنق، مع استخدام تقنية التأكد النسيجي من استئصال كامل الورم، بما فيه الغدد الليمفاوية بجانبي العنق، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بنجاح كبير، وتم تنويم الحالات الثلاث في العناية المركزة ليوم واحد وبعدها حولوا مباشرة إلى غرفة التنويم، وبقوا منومين قيد العناية الطبية الحثيثة، وتحسنت حالتهم الصحية بنسق سريع، حيث استطاعوا تناول الطعام والحديث بعد ثلاث أيام ممن العملية، قبل أن يغادروا المستشفى بحالة صحية ونفسية ممتازة.