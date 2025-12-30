في تدخلات طبية نادرة استئصال "3" أورام سرطانية باللسان بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

تخلص "3" مراجعين من ألم باللسان وصعوبة البلع والحديث، بعد إجراء "3" عمليات منفصلة ونادرة، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، لاستئصال أورام سرطانية نشأت باللسان وتمددت إلى الغدد الليمفاوية، ذكر ذلك د. تركي المحيميد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة أورام الرأس والعنق والغدة الدرقية، رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال د. المحيميد أن المراجعين جاءوا إلى عيادة أورام الانف والأذن والحنجرة، وخضعوا لفحوصات طبية دقيقة، حيث أظهر المسح الشعاعي للجسم باستخدام الأشعة المقطعية والنووية وجود أورام سرطانية باللسان، بعضها متمدد إلى الغدد الليمفاوية بجانبي العنق، وتم التأكد من عدم انتشار الخلايا السرطانية إلى خارج منطقتي الرأس والعنق.
وأضاف د. المحيميد أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية تقوم على استئصال الورم، وبالفعل، أجريت للحالات الـ"3" عمليات معقدة تم فيها استئصال الورم السرطاني من اللسان وتنظيف جانبي العنق، مع استخدام تقنية التأكد النسيجي من استئصال كامل الورم، بما فيه الغدد الليمفاوية بجانبي العنق، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بنجاح كبير، وتم تنويم الحالات الثلاث في العناية المركزة ليوم واحد وبعدها حولوا مباشرة إلى غرفة التنويم، وبقوا منومين قيد العناية الطبية الحثيثة، وتحسنت حالتهم الصحية بنسق سريع، حيث استطاعوا تناول الطعام والحديث بعد ثلاث أيام ممن العملية، قبل أن يغادروا المستشفى بحالة صحية ونفسية ممتازة.
واستطرد د. المحيميد قائلاً إن هذه العمليات تعتبر من العمليات النوعية، التي تتسم بالتعقيد والدقة، ولا تُجرى إلا في المراكز المتخصصة والمستشفيات الكبيرة التي يعمل بها كفاءات طبية عالية التأهيل والخبرة، ويتوفر فيها الأجهزة المتقدمة الدقيقة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يملك رصيداً كبيراً من الاعتمادات والجوائز والشهادات الدولية والمحلية، والتي من أبرزها شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI ، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، إضافة إلى جائزة Global Healthcare Accreditation (GHA) المتميزة لخدمات السياحة العلاجية، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراضCAP.