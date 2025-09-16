المسند: طرفا محور الكون المسجد الحرام في الأرض والبيت المعمور في السماء

وتساءل المسند عن عظمة المشهد لو اجتمع عشرات المليارات من البشر منذ خلق الله الأرض ومن عليها وطافوا جميعًا بالكعبة المشرفة، مؤكدًا أنه سيكون مشهدًا مهيبًا يملأ القلوب بالرهبة والإجلال. وأضاف أن هذا الطواف الرمزي يحدث في الحقيقة على مستوى كوني أعظم، حيث تدور مليارات المجرات في السماء في مداراتها، تعبّدًا وتسليمًا لأوامر الخالق سبحانه وتعالى.