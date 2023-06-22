انتخاب المملكة رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، ومن أبرزها تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، وأوجه التعاون وسبل الاستفادة من الخبرات الإعلامية، ومواكبة التحولات التقنية الحديثة، والاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب.