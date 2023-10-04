"إغاثي الملك سلمان" يدشن برنامج "إبصار السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في بنغلاديش

من جهة أخرى، زار مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي والوفد المرافق عددًا من المدارس التي يجري فيها الكشف على الطلاب، حيث سيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز بفحص حوالي 1.000 طالب في الأيام الثلاثة المقبلة؛ وذلك لتوفير النظارات الطبية للطلاب الذين يحتاجون إليها، في حين سيتم إرسال أولئك الذين قد يحتاجون إلى مزيد من المساعدة الطبية إلى الأطباء.