بشائر الشتاء بدأت.. "الزعاق": دخلنا مرحلة الهبوط التدريجي للحرارة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن بشائر الشتاء قد بدأت، ودخلنا مرحلة الهبوط التدريجي للحرارة، وسيستمر هذا التنازل لمدة 90 يوماً تقريباً.
وأضاف الزعاق، أنه مع دخول النجم الثاني من نجوم المربعانية تستقر على الدرجات الأخفض في السنة بين الشدة والارتخاء، لافتاً إلى أن هذا التنازل سيظل لمدة شهرين هما ديسمبر ويناير.
وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأهالي يستدلون على هذا التنازل وانخفاض درجات الحرارة باخضرار أوراق الأشجار من الجهة الجنوبية بسبب هبوب الرياح الجنوبية الرطبة، ويسمى هذا الموسم بموسم مصفري، لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض، وشدة البرد التالية له تسمّى موسم الأزيرق لزرقة الأجساد من شدة البرد، وعندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مجدداً تسمى بموسم الأحيمر لحمرة وجه السماء.
ولفت إلى أنه مع دخول موسم سهيل يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة، وهذا ما جعل العرب يستبشرون ويغنون له.