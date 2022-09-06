بشائر الشتاء بدأت.. "الزعاق": دخلنا مرحلة الهبوط التدريجي للحرارة

وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأهالي يستدلون على هذا التنازل وانخفاض درجات الحرارة باخضرار أوراق الأشجار من الجهة الجنوبية بسبب هبوب الرياح الجنوبية الرطبة، ويسمى هذا الموسم بموسم مصفري، لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض، وشدة البرد التالية له تسمّى موسم الأزيرق لزرقة الأجساد من شدة البرد، وعندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مجدداً تسمى بموسم الأحيمر لحمرة وجه السماء.