وكالة شؤون المسجد النبوي تنفّذ حلقات تعليمية لذوي الإعاقة

وذكرت الوكالة أن الحلقات تستهدف فئات الصم، والمكفوفين، والمصابين بالتوحد، والمعاقين حركيًّا، وتشمل تحفيظهم القرآن الكريم، وإشراكهم في حلقات للمتون العلمية تقدم بلغة الإشارة، إضافة إلى حلقات لعلاج عيوب النطق، وحلقات "عن بُعد" مباشرة، كما توفر لهم وسائل النقل المجاني.