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وكالة شؤون المسجد النبوي تنفّذ حلقات تعليمية لذوي الإعاقة

تشمل تحفيظهم القرآن الكريم.. مع توفير وسائل النقل المجاني
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
واس
واس

أطلقت وكالة شؤون المسجد النبوي، حلقات تعليمية تستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، يقدّمها معلمون متخصصون في عدد من المجالات التعليمية.

وذكرت الوكالة أن الحلقات تستهدف فئات الصم، والمكفوفين، والمصابين بالتوحد، والمعاقين حركيًّا، وتشمل تحفيظهم القرآن الكريم، وإشراكهم في حلقات للمتون العلمية تقدم بلغة الإشارة، إضافة إلى حلقات لعلاج عيوب النطق، وحلقات "عن بُعد" مباشرة، كما توفر لهم وسائل النقل المجاني.

ودعت الوكالة الراغبين في التسجيل إلى التوجه لموقع الحلقات بالمسجد النبوي، أو عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.

وكالة شؤون المسجد النبوي
ذوي الإعاقة
حلقات تعليمية

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