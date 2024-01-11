5 بواخر و38 طائرة تحمل المساعدات الإغاثية.. هكذا عبّر الأشقاء في غزة عن شكرهم للسعودية

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيّر جسرين "جوي وبحري" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شمل الجسر الجوي حتى الآن 38 طائرة إغاثية تحمل على متنها السلال الغذائية والحقائب الإيوائية والمواد الطبية، فيما شمل الجسر البحري إرسال 5 بواخر تحمل على متنها المستلزمات الطبية لسد احتياج المستشفيات هناك، فضلًا عن المواد الغذائية والإيوائية، وبلغ إجمالي وزن حمولة الجسرين "الجوي والبحري" 5.112، إضافة إلى إرسال 20 سيارة إسعاف، فيما بلغت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحملة أكثر من نصف مليار ريال سعودي.