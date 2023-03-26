ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء ومساعدي الرئيس لشؤون المسجد النبوي.

عقب ذلك زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مسجد قباء، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الدكتور وجب بن علي العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وكبير مؤذني مسجد قباء الشيخ أحمد حسن بخاري.

رافق سمو ولي العهد خلال زيارته للمسجد النبوي ومسجد قباء، كل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب المعالي الوزراء.