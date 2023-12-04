2,5 مليون معتمر استفادوا من خدمات جمعية سقيا الخيرية خلال نوفمبر الماضي

كشف تقرير جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر نوفمبر 2023 عن مواصلة الجمعية تنفيذ برامج "سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام" بتوفير المياه النقية والباردة حيث بلغ عدد مستفيدي الجمعية خلال الفترة (2,5) مليون معتمر.
وأكد التقرير توزيع (2,9) مليون عبوة ماء في محطات النقل (مواقف كدي ،أجياد ،جبل الكعبة ،الغزة ،شارع إبراهيم الخليل، أم القرى) المؤدية إلى الحرم المكي الشريف، كما تمت استفادة أكثر من (3,4) ملايين مصل في (470) مسجداً بمنطقة مكة، وكذلك (950) من ساكني 10 أربطة، واستفاد (2,500) من مستفيدي 20 جمعية خيرية، بينما تم تأمين مغاسل الموتى بـ (5000) عبوة، بالإضافة إلى استفادة (500,000) معتمر في مواقيت الإحرام ( مسجد وادي محرم، يلملم، الجحفة)، كما كشف التقرير الانتهاء من مشروع تركيب (500) محطة تنقية و(500) برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة, مع استمرار أعمال الصيانة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبد الله بن درهم, أن الجمعية ضاعفت من كميات المياه الموزعة بالعاصمة المقدسة خلال الفترة الماضية من العام الحالي لتصل إلى أكثر من (2,6) مليون عبوة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة المنطقة.
وأشار إلى أن الجمعية وقعت 26 مذكرة تعاون حتى اليوم؛ بهدف التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز أثرها في المجالات التنموية والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة لمواكبة رؤية المملكة 2030.
وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة جهود فريق العمل بالجمعية ومتطوعيها، موضحاً أن الجمعية قدمت حتى اليوم (334) مبادرة تطوعية بمشاركة (3425) متطوعاً ومتطوعة لمدة (24025) ساعة تطوعية بلغ عائدها الاقتصادي (437,000) ريال ونسبة الرضا 100% وفق المنصة الوطنية للعمل التطوعي.