2,5 مليون معتمر استفادوا من خدمات جمعية سقيا الخيرية خلال نوفمبر الماضي

وأكد التقرير توزيع (2,9) مليون عبوة ماء في محطات النقل (مواقف كدي ،أجياد ،جبل الكعبة ،الغزة ،شارع إبراهيم الخليل، أم القرى) المؤدية إلى الحرم المكي الشريف، كما تمت استفادة أكثر من (3,4) ملايين مصل في (470) مسجداً بمنطقة مكة، وكذلك (950) من ساكني 10 أربطة، واستفاد (2,500) من مستفيدي 20 جمعية خيرية، بينما تم تأمين مغاسل الموتى بـ (5000) عبوة، بالإضافة إلى استفادة (500,000) معتمر في مواقيت الإحرام ( مسجد وادي محرم، يلملم، الجحفة)، كما كشف التقرير الانتهاء من مشروع تركيب (500) محطة تنقية و(500) برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة, مع استمرار أعمال الصيانة.