محليات

إصابة 14 شخصاً في حادثين منفصلين في الطائف.. والإسعاف الطائر يشارك

الإسعاف الطائر
الإسعاف الطائر
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

أسفر حادثان متفرقان وقعا اليوم بالطائف عن إصابة 14 شخصاً.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف وليد الثقفي قائلاً: " تلقت عمليات صحة الطائف بلاغين عن حادثين متفرقين نجم عنهما 14إصابة".

وأضاف: تلقت العمليات بلاغاً عن وقوع حادث على طريق الرياض صباح اليوم نتج عنه 7 إصابات نقلت عن طريق الفرق الإسعافية، مشيراً إلى أن إحدى الحالات تم نقلها عبر الإسعاف الطائر لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وتابع: الحادث الثاني وقع على طريق الخرمة نتج عنه 7 إصابات، وقد باشرت الفرق الإسعافية الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الخرمة، وتراوحت الحالات بين المتوسطة والبسيطة.

الطائف
صحة الطائف
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الإسعاف الطائر
مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

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