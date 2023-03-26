إصابة 14 شخصاً في حادثين منفصلين في الطائف.. والإسعاف الطائر يشارك

أسفر حادثان متفرقان وقعا اليوم بالطائف عن إصابة 14 شخصاً.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف وليد الثقفي قائلاً: " تلقت عمليات صحة الطائف بلاغين عن حادثين متفرقين نجم عنهما 14إصابة".
وأضاف: تلقت العمليات بلاغاً عن وقوع حادث على طريق الرياض صباح اليوم نتج عنه 7 إصابات نقلت عن طريق الفرق الإسعافية، مشيراً إلى أن إحدى الحالات تم نقلها عبر الإسعاف الطائر لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وتابع: الحادث الثاني وقع على طريق الخرمة نتج عنه 7 إصابات، وقد باشرت الفرق الإسعافية الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الخرمة، وتراوحت الحالات بين المتوسطة والبسيطة.