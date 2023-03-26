إصابة 14 شخصاً في حادثين منفصلين في الطائف.. والإسعاف الطائر يشارك

وأضاف: تلقت العمليات بلاغاً عن وقوع حادث على طريق الرياض صباح اليوم نتج عنه 7 إصابات نقلت عن طريق الفرق الإسعافية، مشيراً إلى أن إحدى الحالات تم نقلها عبر الإسعاف الطائر لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.