في سعيها نحو العالمية.. «جي إكسبو» توقّع اتفاقية في ميامي لاستضافة الرياض الحدث الرياضي العالمي «سوكر إكس» العام القادم

وأضافت الراشد: "من هذه اللحظة بدأنا العمل على خطة شاملة لإعداد النسخة السعودية من الحدث، تشمل تصميم البرنامج، والجلسات الحوارية، والمعرض المصاحب، وتجربة الزوار. رؤيتنا أن تكون نسخة سوكر إكس الرياض منصة تعكس التحول الكبير الذي تشهده المملكة في قطاع الرياضة، وتواكب تطلعات رؤية سمو ولي العهد – حفظه الله – التي جعلت من الرياضة محورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 محطة فارقة تثبت جاهزية المملكة لتنظيم أكبر الأحداث العالمية."