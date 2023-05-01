الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".