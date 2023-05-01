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الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-
واس
واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

ولي العهد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
ولي عهد الكويت
الأمير محمد بن سلمان

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