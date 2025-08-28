"الملكية الفكرية": إطلاق دليل للمصنفات المولدة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إطلاق "دليل المبادئ التوجيهية للمصنفات المولدة عبر الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق المؤلف"، في خطوة تهدف إلى توضيح الرؤية الشاملة لنطاق حماية حقوق المؤلف في ظل التطور المتسارع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويستعرض الدليل المرتكزات الأساسية التي تسعى من خلالها الهيئة إلى تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تحمي حقوق المبدعين وتراعي في الوقت ذاته التحديات الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.
كما يوضح كيفية المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، بما يضمن انسجام الممارسات المحلية مع أفضل التجارب العالمية في هذا المجال.
وأكدت الهيئة أن إصدار هذا الدليل يأتي ضمن التزامها المستمر بتطوير الأطر القانونية لمواكبة الابتكارات التقنية الحديثة، وضمان الاستفادة منها في تنمية القطاع الإبداعي مع تعزيز الثقة في البيئة الرقمية.