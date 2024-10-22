رئيس غرفة الطائف للقنصل الفرنسي: حريصون على استقطاب وتنويع الاستثمارات.. والورد يجمعنا

استقبل غازي القثامي، رئيس غرفة الطائف، القنصل العام لفرنسا بجدة، السيد محمد نهاض، والوفد المرافق له، وذلك في مقر غرفة الطائف.
وفي التفاصيل، اجتمع "القثامي" مع القنصل الفرنسي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والأمين العام للغرفة المكلف عتيق الثقفي. وعبَّر الجميع عن سعادتهم بهذه الزيارة للغرفة؛ ما يؤكد الحرص والاهتمام على تنمية الاستثمارات والجوانب الاقتصادية بين السعودية وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذا يُعدُّ أحد أهم أهداف الغرفة، باستقطاب وتنويع الاستثمارات بالمنطقة، سواء المحلية منها أو الأجنبية، ولاسيما مع تحديث نظام الاستثمار، الذي يُترقب دخوله حيز التنفيذ قريبًا بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشيًا مع رؤية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويأتي ذلك في ظل تنامي حجم التجارة بين السعودية وفرنسا؛ إذ تُعدُّ فرنسا أهم مستثمر أجنبي في السعودية، فضلاً عن وجود أكثر من 200 شركة فرنسية ورخصة مُنحت لشركات فرنسية تعمل في السعودية.
وتطرّق القثامي خلال حديثه إلى الصناعات العطرية، مشيرًا إلى أنها عامل مشترك بينهما؛ إذ إن غالبية العطور الفرنسية تشتمل على الورد، وهو المنتج الذي تتميز به الطائف عن بقية مدن السعودية؛ إذ الورد الطائفي ذو رائحة متفردة ووحيدة.
ومن جهته، قدَّم القنصل العام لفرنسا شكره لغرفة الطائف على هذا الاستقبال، مشيرًا إلى أهمية الشراكات في مجال الاستثمار بين المستثمرين السعوديين والفرنسيين.
بعدها تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية بالطائف، التي انتهت غرفة الطائف من إعدادها مؤخرًا.
واختُتمت زيارة القنصل بزيارة لمركز عطاء بالطائف، برفقة رئيس المجلس الإشرافي للمركز عضو مجلس إدارة الغرفة بندر العصيمي، واطلع خلالها على أهم أعمال المركز.