رئيس غرفة الطائف للقنصل الفرنسي: حريصون على استقطاب وتنويع الاستثمارات.. والورد يجمعنا

وفي التفاصيل، اجتمع "القثامي" مع القنصل الفرنسي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والأمين العام للغرفة المكلف عتيق الثقفي. وعبَّر الجميع عن سعادتهم بهذه الزيارة للغرفة؛ ما يؤكد الحرص والاهتمام على تنمية الاستثمارات والجوانب الاقتصادية بين السعودية وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذا يُعدُّ أحد أهم أهداف الغرفة، باستقطاب وتنويع الاستثمارات بالمنطقة، سواء المحلية منها أو الأجنبية، ولاسيما مع تحديث نظام الاستثمار، الذي يُترقب دخوله حيز التنفيذ قريبًا بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشيًا مع رؤية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.