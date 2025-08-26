رصد مدرسة تتبع جمعية خيرية بالرياض تستغل كهرباء المسجد وتستولي على ممر تابع له

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -من خلال فرقها الرقابية الميدانية- بمدينة الرياض قيام مدرسة تتبع لجمعية خيرية، مكوّنة من ثلاثة طوابق تعليمية وإدارية، بتشغيل جميع مرافقها على عداد الكهرباء الخاص بالمسجد، إلى جانب إغلاق المدخل الرئيس للمدرسة، والاستيلاء على ممر جانبي مؤدٍ إلى المسجد وتحويله إلى مدخل للمدرسة، وإقامة فصل تعليمي مسقوف ومجهز داخل ذلك الممر؛ مما نتج عنه إعاقة دخول المصلين والسكان في الحي من هذه الجهة، وكان الممر الأقرب والأسهل لهم للوصول إلى المسجد، وهو ما اضطرهم لاستخدام طرق ومداخل أبعد.