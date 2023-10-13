انطلاق سباق الميادين للهجن في "الوجه" بمسافة 3 كم تشمل 11 شوطاً

انطلق، اليوم، على ميدان محافظة الوجه النموذجي، سباق الميادين الذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للهجن، ويستمر لمدة يومين.
وشمل السباق فئة الحقايق البكار بمسافة قدرها 3 كم, بعدد أشواط 11 شوطاً، حيث حصل على المركز الأول في الشوط الأول لفئة الحقايق البكار المطية "العبور" للمالك أحمد سليمان الربيض.
يذكر أن جميع الأشواط الـ 11 مدعومة بجوائز مالية مقدمة من الاتحاد السعودي للهجن، وستستكمل بقية أشواط السباق غداً على فترتين صباحية ومسائية لمسافات متنوعة، وسيشتمل السباق على فئات اللقاح والجذاع والثنايا والحيل.