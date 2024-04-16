"أمانة جدة" تنفذ أكثر من 12 ألف ساعة تطوعية خلال الربع الأول من العام الجاري

وأضاف المهندس حمودة أن محققات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت نتيجة الجهود المبذولة من فريق العمل من متطوعي "أصدقاء أمانة جدة"، مشيراً إلى تنفيذ العديد من المبادرات أبرزها: ملتقى نحو المليون متطوع في نسخته الثانية، مبادرة - رسم جداريات ممشى اليمامة - مبادرات تنظيف الشواطئ - مبادرة يوم التأسيس بمشاركة ذوي الإعاقة - مبادرة زيارة المرضى في يوم التأسيس وزراعة الشتلات - مبادرة "ما نزرعه اليوم نحصده غدًا"، بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون - مبادرة اليوم العالمي للسعادة.