"أمانة جدة" تنفذ أكثر من 12 ألف ساعة تطوعية خلال الربع الأول من العام الجاري

نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة بالإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية العديد من المبادرات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، بمشاركة وتعاون شركائها ومتطوعيها.
وارتكزت جميع المبادرات في سياق دعم وتشجيع التطوع، وذلك استمراراً للبرامج السابقة للمسؤولية الاجتماعية، لتفعيل هذه المفاهيم وترسيخها ضمن مستهدفات السعودية 2030.
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية، المهندس هتان بن هاشم حمودة أن أمانة جدة نفذت عددًا من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة التي تستهدف الترابط في المجتمع من خلال أعمال تطوعية شارك فيها أكثر من 2.010 متطوعين ومتطوعات عبر طرح (503) فرص تطوعية، بإجمالي عدد (12،496) ساعة تطوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والكليات الأهلية وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة والجمعيات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف المهندس حمودة أن محققات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت نتيجة الجهود المبذولة من فريق العمل من متطوعي "أصدقاء أمانة جدة"، مشيراً إلى تنفيذ العديد من المبادرات أبرزها: ملتقى نحو المليون متطوع في نسخته الثانية، مبادرة - رسم جداريات ممشى اليمامة - مبادرات تنظيف الشواطئ - مبادرة يوم التأسيس بمشاركة ذوي الإعاقة - مبادرة زيارة المرضى في يوم التأسيس وزراعة الشتلات - مبادرة "ما نزرعه اليوم نحصده غدًا"، بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون - مبادرة اليوم العالمي للسعادة.
كما تزامنت مبادرات الربع الأول للأعمال التطوعية مع شهر رمضان المبارك، بهدف تعميق الروابط الاجتماعية والتكافلية مع أفراد المجتمع والتي شملت: تجهيز السلال الرمضانية ومبادرة كساء بالتعاون مع كلية فقيه الطبية ومبادرة إفطارك علينا لتوزيع وجبات إفطار صائم للمعتمرين بطريق الأمير محمد بن سلمان، وكذلك المشاركة في مبادرة كسوة السيدة عائشة.